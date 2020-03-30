Голосование за законопроект "Об обороте земли" может состояться после полуночи. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Он подчеркнул, что голосование может состоятся в ближайшие часы.

"Мы работаем уже 7 часов. Был небольшой перерыв на дезинфекцию. Все работают в масках. Хотелось бы сказать, что то, на что надеялась Украина - отмена моратория, это скоро произойдет. Возможно сегодня, возможно на следующие сутки, то есть после полуночи", - заявил Корниенко

Ранее сообщалось, что во фракции "Слуга народа" были договоренности с другими депутатами о том, что они не будут ставить свои поправки к законопроекту о рынке земли на подтверждение. Таким образом, Рада должна была быстро перейти к голосованию и закрыть заседание.

Напомним, сегодня около 17:00 Верховная рада продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли. Народные депутаты продолжили с рассмотрения 3299-й поправки с 4018 внесенных.

Кроме того, 27 марта во время заседания фракции "Слуга народа" нардепы обсудили изменения в законопроект о рынке земли. в частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.