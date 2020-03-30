Голосування за законопроект "Про обіг землі" може відбутись після опівночі. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Він наголосив, що голосування можливо відбудеться у найближчі години.

"Ми працюємо вже 7 годин. Була невелика перерва на дезінфекцію. Всі працюють в масках. Хотілось би сказати, що те, на що очікувала Україна - скасування мораторію, це незабаром відбудеться. Можливо сьогодні, можливо в наступну добу, тобто після опівночі", - заявив Корнієнко

Раніше повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" були домовленості з іншими депутатами про те, що вони не будуть ставити свої поправки до законопроекту про ринок землі на підтвердження. Таким чином, Рада повинна була швидко перейти до голосування і закрити засідання.

Нагадаємо, сьогодні близько 17:00 Верховна рада продовжила розгляд законопроекту №2178-10 про ринку землі. Народні депутати продовжили з розгляду 3299-ї поправки з 4018 внесених.

Крім того, 27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" нардепи обговорили зміни в законопроект про ринок землі. зокрема, визначено, що документ вступить в дію з 1 липня 2021 року.