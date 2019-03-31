Голосование на выборах президента Украины стартовало в США

В Америке началось голосование на выборах президента Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Сообщается, что голосование началось в Вашингтоне.

Напомним, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия.

Ранее директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

На зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

В МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019. Так, наибольший расположен в Молдове, а наименьший - при воинской части в Косово.

Как писало РБК-Украина, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.