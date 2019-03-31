Голосування на виборах президента України стартувало в США

В Америці почалося голосування на виборах президента України. Про це повідомляє посольство США в Україні Twitter.

Повідомляється, що голосування почалося у Вашингтоні.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія.

Раніше директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії в 23:00 за київським часом в суботу, 30 березня.

На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

У МЗС назвали найбільший і найменший закордонна виборча дільниця вибори 2019. Так, найбільший розташований у Молдові, а найменший - при військовій частині в Косово.

Як повідомляло РБК-Україна, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці, передали майже півмільйона бюлетенів.