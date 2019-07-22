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Голосування на парламентських виборах завершилося за кордоном

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 06:00
Голосування на парламентських виборах завершилося за кордоном
Ілюстративне фото (twitter.com korrespondent)

Голосування завершилося на закордонній виборчій дільниці в Сан-Франциско

Голосування на позачергових виборах до Верховної ради України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 липня. Підкреслимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, голосування на позачергових виборах до ВР стартувало о першій годині ночі 21 липня на закордонній виборчій дільниці в Австралії. В Україні виборчі дільниці працювали з 8 ранку до 8 вечора неділі.

Нагадаємо, Центрвиборчком інформував, що місце голосування змінили 280 тис. 992 українця. При цьому найбільша кількість заяв була подана від виборців Донецької області і міста Києва - 42 тис. 642 і 21 тис. 239 відповідно.

Так, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Усього на позачергових парламентських виборах було зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.

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