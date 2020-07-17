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Голосування в Криму по правкам до Конституції РФ: Рада попросила посилити санкції

Крим, П'ятниця 17 липня 2020 12:41
Голосування в Криму по правкам до Конституції РФ: Рада попросила посилити санкції
Фото: голосування за Конституцію РФ (yalta-24.ru)
Автор: Юлія Струк

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Верховна рада України просить посилити санкції проти Росії через голосування у Криму по правках до Конституції Російської Федерації. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №3736.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 306 парламентаріїв.

Рада просить членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ по організації і проведенню загальноросійського голосування по поправках до Конституції Росії на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові закликають іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

"Верховна рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного і економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну республіку Крим та місто Севастополь", - зазначено в документі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зміна конституції Російської Федерації не завадить деокупації Криму.

Як писало РБК-Україна раніше, в РФ пройшло голосування щодо змін до Конституції, які, в тому числі, передбачають обнуління президентських термінів Володимира Путіна.

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