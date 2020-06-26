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Голосование в Крыму по правкам в Конституцию РФ: в Раде просят усилить санкции

Новости » Политика     26.06.2020 - 14:58
Голосование в Крыму по правкам в Конституцию РФ: в Раде просят усилить санкции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте зарегистрировали соответствующий проект постановления

В Верховной раде Украины просят усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию Российской Федерации. В парламенте зарегистрировали соответствующий проект постановления №3736.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Раде предлагают просить членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.

В постановлении предлагают призвать иностранных парламентариев осудить проведения такого голосования.

"Верховная рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", - говорится в документе.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции Российской Федерации не помешает деоккупации Крыма.

Как писало РБК-Украина ранее, в России началось голосование по изменениям в Конституцию, которые, в том числе, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымВерховная РадаСанкции
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