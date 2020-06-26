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Кулеба: изменение конституции России не помешает деоккупации Крыма

Новости » Политика     26.06.2020 - 13:16
Кулеба: изменение конституции России не помешает деоккупации Крыма
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В Украине сегодня отмечают День крымскотатарского флага

Изменение конституции Российской Федерации не помешает деоккупации Крыма. Впрочем, как и любые другие российские законы и указы.

Об этом сегодня на церемонии поднятия крымскотатарского флага на флагштоке МИД Украины заявил министр Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что Крым был, есть и будет украинским.

"Сейчас многие беспокоятся об изменениях в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны - не сможет помешать деоккупации Крыму", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что защита прав крымских татар в оккупированном Крыму и деоккупация полуострова остаются приоритетом МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в России началось голосование по изменению конституции, которые, в том числе, предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Ранее также стало известно, что Украина уже наработала концепцию переходного правосудия, которое будет введено в действие при деоккупации территорий.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымКонституцияДмитрий Кулеба
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