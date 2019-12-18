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Голосування за імпічмент Трампа відбудеться 18 грудня

Новини » Політика     18.12.2019 - 05:00
Голосування за імпічмент Трампа відбудеться 18 грудня
Фото: Дональд Трамп (bundesregierung.de)

Палата представників Конгресу США має схвалити дві статті імпічменту

Голосування за імпічмент президента США Дональда Трампа в Палаті представників Конгресу США відбудеться в середу, 18 грудня. Про це заявила спікер Палати Ненсі Пелосі, передає dpa.

Наголошується, що Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують Трампа. Ненсі Пелосі назвала імпічмент "одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією", і закликала всіх членів нижньої палати вранці "бути готовими для історичного голосування".

Це буде третій раз, коли президенту загрожує імпічмент за майже 250 років існування США. Жоден президент не був відсторонений від посади, і Трамп, швидше за все, переживе судовий процес у Сенаті, де для його відставки необхідна більшість у дві третини голосів.

Демократи звинувачують президента у зловживанні своїм службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також, як стверджується, перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

Якщо голосування відбудеться успішно, документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп написав Ненсі Пелосі листа на 6 сторінок, в якому назвав процес імпічменту "обманом" і закликав припинити цей процес. Він звинуватив своїх опонентів у "оголошенні відкритої війни проти американської демократії".

Також, незважаючи на безліч свідчень від дипломатів та представників національної безпеки, висловлюють стурбованість з приводу поведінки Трампа щодо України, республіканці наполягають, що він не зробив нічого поганого. Цієї позиції дотримується Трамп.

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Новини України Конгресс СШАДональд Трампімпічмент
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