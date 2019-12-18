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Трамп в письме призвал Пелоси немедленно прекратить процесс импичмента

Новости » Политика     18.12.2019 - 03:43
Трамп в письме призвал Пелоси немедленно прекратить процесс импичмента
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп считает процесс против него неконституционным

Президент США Дональд Трамп написал письмо спикеру нижней палаты Конгресса - Нэнси Пелоси, с призывом о немедленной остановке процесса импичмента относительно него. Письмо обнародовано в открытом доступе.

В частности, американский лидер считает, что импичмент против него является "беспрецедентным и неконституционным" и "злоупотреблением властью со стороны демократов-законодателей".

"Такого не было за почти два с половиной века законодательной истории США... Настало время, чтобы вы и высокопоставленные демократы в Конгрессе немедленно прекратили эту фантазию об импичменте и вернулись к работе на благо американского народа", - заявил Трамп.

Свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, содержание которой вызвало ряд вопросов и стало началом процедуры импичмента, Трамп назвал "совершенно невинным".

Он не забыл негативно вспомнить Джо Байдена, обвиняя последнего в попытках добиться увольнения генпрокурора Виктора Шокина - якобы таким образом бывший вицепрезидент хотел спасти своего сына от расследования против компании Burisma, которая "давала Байдену миллионы долларов".

Трамп напомнил также, что и сам президент Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко неоднократно заявляли, что не почувствовали никакого давления со стороны американского лидера.

Демократическую партию, представители которой поддержали импичмент, Трамп обвинил в однопартийном интересе. Сам процесс против него президент США назвал "незаконной попыткой смены власти".

Трамп в письме призвал Пелоси немедленно прекратить процесс импичмента

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал свой отчет про импичмент президента Дональда Трампа. В отчете на 658 страниц объясняется решение обвинить Трампа по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование Конгресса.

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