В Голосеевском районе Киева нет воды из-за аварии: названы адреса

В среду, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода на Голосеевском проспекте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с повреждением трубопровода диаметром 200 мм отсутствует водоснабжение в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21 на Голосеевском проспекте. Для обеспечения потребностей потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.

Напомним, в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.

Кроме этого, вчера в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале из-за запланированных акций протеста.