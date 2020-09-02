ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Голосеевском районе Киева нет воды из-за аварии: названы адреса

Автор: Максим Зайченко

В среду, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода на Голосеевском проспекте.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с повреждением трубопровода диаметром 200 мм отсутствует водоснабжение в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21 на Голосеевском проспекте. Для обеспечения потребностей потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.

Напомним, в начале сентября температура в Киеве превысила климатическую норму на 10 градусов.

Кроме этого, вчера в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на гранату.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве усилили меры безопасности в правительственном квартале из-за запланированных акций протеста.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киеввода