У Голосіївському районі Києва немає води через аварію: названі адреси

У середу, 2 вересня, у Голосіївському районі Києва відсутнє водопостачання. Це пов'язано з пошкодженням трубопроводу на Голосіївському проспекті.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з пошкодженням трубопроводу діаметром 200 мм відсутнє водопостачання у будинках: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21, що на Голосіївському проспекті. Для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою за адресою: проспект Голосіївський, 19", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що орієнтовний термін виконання робіт - 1 доба.

Нагадаємо, на початку вересня температура в Києві перевищила кліматичну норму на 10 градусів.

Крім цього, вчора у Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату.

Також РБК-Україна писало, що у Києві посилили заходи безпеки в урядовому кварталі через заплановані акції протесту.