В "Голосе" прокомментировали намерение Притулы выйти из партии

"Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию Украины и совместно воплощать все программные обещания, декларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем", - говорится в заявлении "Голоса".

В то же время бывшие партийные поздравили Притулу с тем, что он "в конце концов определился со своими политическими планами".

"Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает. Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ждем письменное заявление Сергея Притулы о выходе. Это же касается и тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а, во-вторых, безответственно", - добавляют в партии.

В "Голосе" также отметили, что впереди много работы, и партия четко осознает, что ее миссия - изменения в Украине.

"Стране нужно идти по пути системных реформ в экономике, обеспечить массовую вакцинацию, реформировать армию и суд, строить новую коалицию против России", - резюмировали в партии.