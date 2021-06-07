UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В "Голосе" прокомментировали намерение Притулы выйти из партии

Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" отреагировала на намерение шоумена Сергея Притулы выйти из политсилы. В "Голосе" считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью - построить большую либеральную партию Украины и совместно воплощать все программные обещания, декларированные в течение двух избирательных кампаний, в том числе и господином Сергеем", - говорится в заявлении "Голоса".

В то же время бывшие партийные поздравили Притулу с тем, что он "в конце концов определился со своими политическими планами".

"Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает. Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ждем письменное заявление Сергея Притулы о выходе. Это же касается и тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а, во-вторых, безответственно", - добавляют в партии.

В "Голосе" также отметили, что впереди много работы, и партия четко осознает, что ее миссия - изменения в Украине.

"Стране нужно идти по пути системных реформ в экономике, обеспечить массовую вакцинацию, реформировать армию и суд, строить новую коалицию против России", - резюмировали в партии.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Притула заявил, что хотел возглавить партию "Голос".

Отвечая на вопрос, видит ли он себя в качестве руководителя партии, Притула ответил: "Да, я вижу себя новым руководителем и мне нравится то, что я вижу".

Отметим, с марта 2020 года партию "Голос" возглавляет Кира Рудык, сменившая в качестве руководителя Святослава Вакарчука

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сергей ПритулаПартия Голос