У "Голосі" прокоментували намір Притули вийти з партії

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за будь-яку ціну взяли гору над спільною ціллю - побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм", - йдеться в заяві "Голосу".

Водночас колишні партійні привітали Притулу з тим, що він "зрештою визначився зі своїми політичними планами".

"Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує. Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально", - додають в партії.

В "Голосі" також наголосили, що попереду багато роботи, і партія чітко усвідомлює, що її місія - зміни в Україні.

"Країні потрібно йти шляхом системних реформ в економіці, забезпечити масову вакцинацію, реформувати армію та суд, будувати нову коаліцію проти Росії", - резюмували в партії.