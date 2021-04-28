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В "Голосе" предупредили о последствиях "ручной" замены главы "Нафтогаза"

Автор: РБК-Украина

Увольнение правительством главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначение на эту должность Юрия Витренко является фактической практикой возврата к ручному управлению. Это также может привести к возвращению коррупционных схем в государственную компанию и угрожает сотрудничеству Украины с МВФ.

Об этом заявила заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.

По ее словам, назначение Витренко состоялось вопреки уставу компании, ведь уволить и назначать председателя правления можно в соответствии с предложениями наблюдательного совета "Нафтогаза".

Решение Кабинета министров угрожает сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом, потому что ставит под риск независимость "Нафтогаза", считают в политсиле.

"Правительство очень неожиданно провел замену руководителя "Нафтогаза" - в тот момент, когда началось заседание Комитета энергетики, на котором рассматривается кандидатура Германа Галущенко на должность министра энергетики, появляется новость о том, что правительство уволило Коболева. После этого появились новости о том, что на его место назначили Витренко. Документ, которым принимали это решение, выглядит по меньшей мере странно. Как прописано распоряжение, которым уволен Коболев и назначен Витренко? Кабинет министров указывает на неудовлетворительные показатели "Нафтогаза" за прошлый год. После этого увольняют наблюдательный совет, после этого заново назначают наблюдательный совет, и так же увольняет Коболева и назначает Витренко. Это нарушает устав "Нафтогаза" и нарушает наши обязательства, в частности перед МВФ, по обеспечению независимости "Нафтогаза", - заявила Совсун.

Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Андрея Коболева из "Нафтогаза". В то же время в "Нафтогазе" официально не комментировали это, а источник РБК-Украина рассказал, что процедура увольнения якобы была нарушена.

Сам Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.

Как писало РБК-Украина, Кабмин уже назначил нового главу " Нафтогаза". Компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

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