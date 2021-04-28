У "Голосі" попередили про наслідки "ручної" заміни голови "Нафтогазу"

Звільнення урядом голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення на цю посаду Юрія Вітренка є фактичною практикою повернення до ручного управління. Це також може призвести до повернення корупційних схем у державну компанію й загрожує співпраці України з МВФ.

За її словами, призначення Вітренка відбулося всупереч статуту компанії, адже звільнити і призначати голову правління можна відповідно до пропозицій наглядової ради "Нафтогазу".

Рішення Кабінету міністрів загрожує співпраці України з Міжнародним валютним фондом, бо ставить під ризик незалежність "Нафтогазу", вважають в політсилі.

"Уряд дуже неочікувано провів заміну керівника "Нафтогазу" - у той момент, коли розпочалося засідання Комітету енергетики, на якому розглядається кандидатура Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, з’являється новина про те, що уряд звільнив Коболєва. Після цього з’явилися новини про те, що на його місце призначили Вітренка. Документ, яким приймали це рішення, виглядає щонайменше дивно. Як прописане розпорядження, яким звільнено Коболєва і призначено Вітренка? Кабінет міністрів вказує на незадовільні показники "Нафтогазу" за минулий рік. Після цього звільняє наглядову раду, після цього наново призначає наглядову раду, і так само звільняє Коболєва і призначає Вітренка. Це порушує статут "Нафтогазу" і порушує наші зобов’язання, зокрема перед МВФ, щодо забезпечення незалежності "Нафтогазу", - заявила Совсун.