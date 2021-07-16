"Мы отстояли важные инициативы". В "Голосе" назвали итоги сессии

"В начале года мы с командой объездили 25 городов Украины и пообщались с огромным количеством людей. Мы спрашивали, что можем сделать для перемен к лучшему. И слышали в ответ простые вещи: уменьшение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, справедливый суд, отказ от повышения налогов", - рассказала Кира Рудык.

Наконец-то приняли судебную реформу, и она приемлема. Все критически важные правки партии "Голос" были учтены. И, по мнению Киры Рудик, можно говорить о старте обновления судебной системы, что является положительным результатом двухлетней борьбы команды "Голоса".

"О налогах. Мы возмущены внесенным в зал парламента законопроектом 5600, который увеличивает, а не уменьшает налоговое давление на малый и средний бизнес. Мы абсолютно жестко оппонируем этому законопроекту и будем делать все, чтобы он не был принят в том виде, в котором есть сейчас", - подчеркнула Кира Рудык.

Также монобольшинство проигнорировало ряд законопроектов для поддержки бизнеса, рассказала депутат. По ее мнению, это связано с тем, что у власти, и у правительства в принципе, просто нет экономической стратегии. Соответственно, экономический рост не происходит так, как могло бы.

"Вместе с тем были и положительные изменения во время этой парламентской сессии. Например, принятие законов из пакета "Крымской платформы". Наконец зафиксирован статус крымских татар, караимов и крымчаков как коренных народов. Наконец, по нашей инициативе, отменено СЭЗ "Крым" и закреплена норма о том, что воду на полуостров Украина будет поставлять только после полной деоккупации", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что также вчера приняли ряд экологических законов. Это и 5650, который помогает сохранить леса и устранить риски для биоразнообразия и нелесных природных экосистем, которые возникли или могли бы возникнуть как следствие земельной децентрализации. Это и 3091 об экологическом контроле. Это и зоозащитная инициатива 2351 о запрете жестокого обращения с животными.