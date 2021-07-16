"Ми відстояли важливі ініціативи". У "Голосі" назвали підсумки сесії

"На початку року ми з командою об’їздили 25 міст України і поспілкувалися з величезною кількістю людей. Ми запитували, що можемо зробити для змін на краще. І чули у відповідь прості речі: зменшення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, справедливий суд, відмова від підвищення податків",- розповіла Кіра Рудик.

Нарешті ухвалили судову реформу, і вона прийнятна. Всі критично важливі правки партії "Голос" були враховані. І, на думку Кіри Рудик, можна говорити про старт оновлення судової системи, що є позитивним результатом дворічної боротьби команди "Голосу".

"Щодо податків. Ми обурені внесеним до залу парламенту законопроектом 5600, який збільшує, а не зменшує податковий тиск на малий та середній бізнес. Ми абсолютно жорстко опонуємо цьому законопроекту і будемо робити все, щоб він не був прийнятий в тому вигляді, в якому є зараз", - підкреслила Кіра Рудик.

Також монобільшість проігнорувала ряд законопроектів для підтримки бізнесу, розповіла депутат. На її думку, це пов'язане з тим, що у влади, й в уряду в принципі, просто немає економічної стратегії. Відповідно, економічне зростання не відбувається так, як могло б.

"Водночас були й позитивні зміни під час цієї парламентської сесії. Наприклад, прийняття законів з пакету "Кримської платформи". Нарешті зафіксовано статус кримських татар, караїмів і кримчаків як корінних народів. Нарешті, за нашої ініціативи, скасовано ВЕЗ "Крим" і закріплено норму про те, що воду на півострів Україна постачатиме тільки після повної деокупації", - зауважила парламентарій.

Вона нагадала, що також учора прийняли низку екологічних законів. Це і 5650, який допомагає зберегти ліси та усунути ризики для біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли чи могли би виникнути як наслідок земельної децентралізації. Це і 3091 про екологічний контроль. Це і зоозахисна ініціатива 2351 про заборону жорстокого поводження з тваринами.