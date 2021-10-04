"Голос" знает, что делать с вызовами современности, а власть только штампует фейковые законы, - Рудык

Как на это все соответствует монобольшинство? Фейковым законом об олигархах. Попыткой заменить спикера Рады на более лояльного. Давлением на оппозицию. И тусовкой в ​​Трускавце.

"Президент обещает нам, что тарифы для населения не вырастут и будут зафиксированы на уровне 7,8 тыс. грн в 1 тыс. куб. м. Но бюджетные учреждения (школы, больницы, библиотеки) платят по 33 тыс. грн. Промышленность будет платить еще дороже. Что это означает на практике? Что фиксация цены для населения не позволит людям сэкономить. Ведь рост расходов промышленности и бизнеса в целом приведет к инфляции и росту цен на все важные для людей товары и услуги. Именно поэтому газ по 1,2 тыс. долларов ударит по всем", - отметила Кира Рудык.

Лидер "Голоса" добавила, что для вакцинированных украинцев проблем с возможностью работать в локдаун действительно будет меньше. Но люди дела уже пострадали от коронакризиса из-за отсутствия у власти понимания механизмов поддержки экономики.

"Как на это все реагирует монобольшинство? Фейковым законом об олигархах. Попыткой заменить спикера Рады на более лояльного. Давлением на оппозицию. И тусовкой в ​​Трускавце. В качестве бонуса правительство хочет повысить налоги для малого и среднего бизнеса (не для олигархов, им налоги никто повышать не собирается), чем еще больше провоцирует кризис, повышение цен и снижение уровня жизни", - перечисляет политик.

По ее словам, последние новости доказывают, что для властной команды и ее союзников никакой "ответственной политики "не существует.

"Есть только собственные интересы и интересы их олигархического окружения. Но нам надо действовать и бороться за то, чтобы страна получила необходимые для развития решения, а украинцы - возможности заниматься своим делом и зарабатывать. Что предлагает "Голос"? Я еще две недели назад зарегистрировала законопроект, который обеспечит 10 млрд грн для поддержки предпринимателей в бюджете следующего года. Этот закон нужно немедленно проголосовать и помочь людям дела в сложные времена", - отметила депутат.

"Голос" требует сделать акцент в бюджете на проекты по утеплению домов, установке счетчиков тепла и другим мерам энергосбережения. Чем меньше потребление, тем меньше платить по любой цене на газ. Кроме того, энергомодернизация бюджетных учреждений - школ и больниц - должна быть ключевым приоритетом для любой "большой стройке".

"Вместо того, чтобы принимать вместе с олигархами фейковый "закон об олигархах" - лишить олигархов контроля в госпредприятиях, на рынке жилищно-коммунальных услуг, лишить налоговых льгот и ввести адекватные рентные налоги на добычу руды и других полезных ископаемых", - резюмировала Кира Рудык.