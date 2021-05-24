"Голос" требует от властей Беларуси немедленно освободить Протасевича

Партия "Голос" ошеломлена актом государственного терроризма, на который пошел режим Лукашенко, когда с использованием военной авиации де-факто перехватил самолет международного перевозчика, что совершал рейс между двумя столицами стран ЕС, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом говорится в заявлении политсилы.
"Международное сообщество и украинская власть должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возврат к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророссийских марионеток", - заявили в "Голосе".
Члены политсилы требуют от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Роману Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий. Не может государство в центре Европы в 21 веке брать людей в заложники и угрожать гражданам смертной казнью из-за их политических убеждений, убеждены в "Голосе".
Также политсила выдвинула требования к украинской власти:
"Мы призываем Европейский союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, которые находятся в лапах белорусского КГБ, филиала российской ФСБ в центре Европы и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международного права. Мы должны вместе остановить государственный терроризм 21 века", - резюмировали авторы заявления.
Напомним, вчера в Беларуси задержали журналиста основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет компании Ryanair заставили приземлиться в Минске, а после этого произошло задержание.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету. Для этого привлекли ВВС Беларуси с участием истребителя-перехватчика. Диспетчеры приказали пассажирскому самолету совершить посадку в Минске, иначе он будет сбит.
Также мы писали, что мировое сообщество моментально отреагировало на инцидент. Многие страны выразили протест и обеспокоенность по этому поводу. Они призывают освободить журналиста.