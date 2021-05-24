"Голос" требует от властей Беларуси немедленно освободить Протасевича

"Международное сообщество и украинская власть должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возврат к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророссийских марионеток", - заявили в "Голосе".

Члены политсилы требуют от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Роману Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий. Не может государство в центре Европы в 21 веке брать людей в заложники и угрожать гражданам смертной казнью из-за их политических убеждений, убеждены в "Голосе".

Также политсила выдвинула требования к украинской власти:

ввести максимальные санкции на чиновников режима Лукашенко, задействованных в спецоперации по захвату Романа Протасевича, а также на всех соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека;

ограничить авиационное сообщение с Республикой Беларусь до восстановления там законности и демократических процедур, полеты над территорией этой страны в настоящее время представляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран;

рекомендовать украинским самолетам и самолетам, направляющимся в Украину, обходить воздушное пространство Беларуси;

активно приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

"Мы призываем Европейский союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, которые находятся в лапах белорусского КГБ, филиала российской ФСБ в центре Европы и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международного права. Мы должны вместе остановить государственный терроризм 21 века", - резюмировали авторы заявления.