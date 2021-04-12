"Голос" призвал провести внеочередное заседание и рассмотреть проект о помощи бизнесу

Восстанавливать экономику после пандемии будет не Кабинет министров, а предприниматели. Поэтому партия "Голос" требует провести на этой неделе внеочередное заседание Верховной рады и рассмотреть законопроект №5346, который защитит украинцев от потери рабочих мест, а предприятия - от банкротства.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк во время согласительного совета.

"Мы как государство, как парламент на карантин дали людям лишь 8 тысяч гривен. В то же время к ним приходят проверки. В то же время они не могут получить эти 8 тысяч, потому что КВЕДы не работают. Вместе с тем мы собираем с них налоги, в том числе ЕСВ, когда люди сидят дома. И в то же время мы не даем местным органам власти сделать налоговые льготы, хотя они хотят помочь бизнесу. Почему власть отошла от процесса организации помощи. Это ненормально. У нас уровень безработицы сейчас 2009 года. Мы должны реагировать", - заявил Ярослав Железняк.

Напомним, как сообщала ранее лидер "Голоса" Кира Рудик, на прошлой неделе партия зарегистрировала законопроект №5346, который предполагает поддержку бизнеса на время локдауна.

В частности, мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки и освобождение от уплаты ЕСВ всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина.

Как известно, в марте Верховная рада возобновила компенсации бизнесу в размере 8 тысяч гривен. Компенсацию получат только в "красной" зоне.