"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России на Донбассе

Сообщается, что на встрече присутствовали вице-президент партийного объединения ALDE Ильхан Куйчук, генеральный секретарь ALDE Джейкоб Мороза-Расмуссен, руководитель политического отдела ALDE Кейт Найманн и старший политический советник ALDE Эндрю Бьоргесс.

"В то время, когда Россия агрессивно наращивает свои силы на линии разграничения, мы должны действовать. Украина со своей стороны должна готовиться к разным сценариям развития событий, но международная поддержка украинской стороны сейчас очень важна. Безопасность Украины - безопасность всей Европы. Именно поэтому мы считаем, что европейские политические силы должны публично отреагировать на угрозу "горячей" войны в Украине. Мы призвали наших коллег из ALDE, которые представлены в Парламентской ассамблее Совета Европы, поддержать мир в Украине и осудить действия России", - заявила Рудик.

Во время встречи стороны также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Украине и Европе, а также дальнейшее тесное взаимодействие "Голоса" с ALDE, направленную на интеграцию украинской политической силы к европейскому политическому сообществу.

Кроме того, вчера Кира Рудик отдельно встретилась с президентом фракции ALDE в Парламентской ассамблее Совета Европы Мэром Жаком и призвала осудить действия России во время заседания ПАСЕ.

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) - объединение европейских партий, основанное в 1993 году, которое включает либеральные и либерально-демократические партии. ALDE насчитывает 70 партий из 45 стран Европы. Имеет политические группы в Европейском парламенте, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО.

Партия "Голос" первой из парламентских партий Украины получила полное членство в ALDE. Соответствующее решение приняли представители либерал-демократических партий на заседании Совета объединения 18 ноября 2020 года.