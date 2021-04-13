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"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России на Донбассе

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 17:46
"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России на Донбассе Фото: Кира Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" призвала европейское партийное объединение "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) осудить обострение на линии разграничения, спровоцированное Российской Федерацией.

Об этом заявила лидер партии Кира Рудик во время онлайн-встречи с руководством ALDE.

Сообщается, что на встрече присутствовали вице-президент партийного объединения ALDE Ильхан Куйчук, генеральный секретарь ALDE Джейкоб Мороза-Расмуссен, руководитель политического отдела ALDE Кейт Найманн и старший политический советник ALDE Эндрю Бьоргесс.

"В то время, когда Россия агрессивно наращивает свои силы на линии разграничения, мы должны действовать. Украина со своей стороны должна готовиться к разным сценариям развития событий, но международная поддержка украинской стороны сейчас очень важна. Безопасность Украины - безопасность всей Европы. Именно поэтому мы считаем, что европейские политические силы должны публично отреагировать на угрозу "горячей" войны в Украине. Мы призвали наших коллег из ALDE, которые представлены в Парламентской ассамблее Совета Европы, поддержать мир в Украине и осудить действия России", - заявила Рудик.

Во время встречи стороны также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Украине и Европе, а также дальнейшее тесное взаимодействие "Голоса" с ALDE, направленную на интеграцию украинской политической силы к европейскому политическому сообществу.

Кроме того, вчера Кира Рудик отдельно встретилась с президентом фракции ALDE в Парламентской ассамблее Совета Европы Мэром Жаком и призвала осудить действия России во время заседания ПАСЕ.

Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) - объединение европейских партий, основанное в 1993 году, которое включает либеральные и либерально-демократические партии. ALDE насчитывает 70 партий из 45 стран Европы. Имеет политические группы в Европейском парламенте, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО.

Партия "Голос" первой из парламентских партий Украины получила полное членство в ALDE. Соответствующее решение приняли представители либерал-демократических партий на заседании Совета объединения 18 ноября 2020 года.

Как ранее писало РБК-Украина, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о продолжающейся переброске Россией на территорию оккупированного Донбасса личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошедшую неделю на Донбасс прибыло около 250 военных из РФ.

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