"Голос" закликав "Альянс лібералів і демократів за Європу" засудити дії Росії на Донбасі

Партія "Голос" закликала європейське партійне об’єднання "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE) засудити загострення на лінії розмежування , спровоковане Російською Федерацією.

Про це заявила лідер партії Кіра Рудик під час онлайн-зустрічі з керівництвом ALDE.

Повідомляється, що на зустрічі були присутні віце-президент партійного об’єднання ALDE Ільхан Куйчук, генеральний секретар ALDE Джейкоб Мороза-Расмуссен, керівниця політичного відділу ALDE Кейт Найманн та старший політичний радник ALDE Ендрю Бьоргесс.

"У час, коли Росія агресивно нарощує свої сили на лінії розмежування, ми маємо діяти. Україна зі свого боку має готуватися до різних сценаріїв розвитку подій, але міжнародна підтримка української сторони зараз дуже важлива. Безпека України - безпека усієї Європи. Саме тому ми вважаємо, що європейські політичні сили мають публічно реагувати на загрозу "гарячої" війни в Україні. Ми закликали наших колег із ALDE, які представлені у Парламентській асамблеї Ради Європи, підтримати мир в Україні та засудити дії Росії", - заявила Рудик.

Під час зустрічі сторони також обговорили епідеміологічну ситуацію в Україні та Європі, а також подальшу тісну взаємодію "Голосу" з ALDE, направлену на інтеграцію української політичної сили до європейської політичної спільноти.

Крім того, учора Кіра Рудик окремо зустрілася з президентом фракції ALDE в Парламентській асамблеї Ради Європи Жаком Мером та закликала засудити дії Росії під час засідання ПАРЄ.

Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE) - об'єднання європейських партій, заснована в 1993 році, що включає ліберальні й ліберально-демократичні партії. ALDE налічує 70 партій із 45 країн Європи. Має політичні групи в Європейському парламенті, ПАРЄ та Парламентській асамблеї НАТО.

Партія "Голос" першою з парламентських партій України отримала повне членство у ALDE. Відповідне рішення прийняли представники ліберал-демократичних партій на засіданні Ради об'єднання 18 листопада 2020 року.