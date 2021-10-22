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"Голос": попытки отстранить Железняка с должности главы фракции не имеют юридической силы

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Киев, Пятница 22 октября 2021 14:20
"Голос": попытки отстранить Железняка с должности главы фракции не имеют юридической силы Фото: Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Партия "Голос" заявляет, что попытки отстранить Ярослава Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в Facebook.

"Сегодня председательствующий на пленарном заседании Верховной рады Руслан Стефанчук огласил письмо отдельных народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос". Это письмо не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что в соответствии с положением о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее чем ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов.

"Ни фракция "Голос" в парламенте, ни политсовет партии не принимал решения о выражении недоверия и увольнения Железняка с поста главы фракции. Ярослав Железняк остается главой фракции в Верховной раде, а заместителем главы фракции - Роман Костенко", - уточняют в "Голосе".

В политсиле убеждены: представители власти не имеют права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать главу фракции по своему усмотрению.

"Мы шли в Верховную раду не нарушать законы, а отстаивать их. Зато так называемая "Справедливость" в своем подыгрывании Офису президента, забыла задекларированные перед избирателями принципы. Их не раз уже фиксировали на получении финансирования на свои округа в обмен на голосование", - утверждают в партии.

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