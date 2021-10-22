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"Голос": спроби відсторонити Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 14:20
"Голос": спроби відсторонити Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили Фото: Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Голос" заявляє, що спроби відсторонити Ярослава Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії у Facebook.

"Сьогодні головуючий на пленарному засіданні Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив лист окремих народних депутатів, які були виключені з рядів політичної партії "Голос". Цей лист не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямована виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість", - йдеться в заяві.

В дописі зазначається, що згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів.

"Ані фракція "Голос" у парламенті, ані політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній раді, а заступником голови фракції - Роман Костенко", - уточнюють в "Голосі".

В політсилі переконані: представники влади не мають права втручатись у справи конкретної партії й фракції у парламенті, тим більше призначати чи відкликати голову фракції на власний розсуд.

"Ми йшли у Верховну Раду не порушувати закони, а відстоювати їх. Натомість так звана "Справедливість" у своєму підігруванні Офісу президента, забула задекларовані перед виборцями принципи. Їх не раз уже фіксували на отриманні фінансування на свої округи в обмін на голосування", - стверджують в партії.

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