"Голос" перед заседанием с Парубием предложил своих депутатов в комитеты

Партия "Голос" предложит руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады, где сегодня впервые собирается подготовительная депутатская группа. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В партии отмечают, ее представители могут возглавлять комитеты по вопросам правосудия, безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентный комитет.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий 9 августа созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Отметим, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что его партия не ведет переговоры с другими силами о коалиции в парламенте следующего созыва. Согласно последней информации, партия "Слуга народа" выдвинет Разумкова на должность спикера Верховной рады.

Ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что переговоры о коалиции должны завершиться в августе.