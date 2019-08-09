"Голос" перед засіданням з Парубієм запропонував своїх депутатів в комітети

Партія "Голос" запропонує очільників кількох важливих напрямків роботи нової Ради, де сьогодні вперше збирається підготовча депутатська група. Про це повідомляє прес-служба партії.

У партії зазначають, її представники можуть очолювати комітети з питань правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій 9 серпня скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Зазначимо, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляв, що його партія не веде з іншими силами переговори про коаліцію у парламенті наступного скликання. Згідно з останньою інформацією, партія "Слуга народу" висуне Разумкова на посаду спікера Верховної ради.

Раніше представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що переговори про коаліцію повинні завершитися у серпні.