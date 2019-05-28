Голос народа: зачем Зеленскому референдум о мирном соглашении с Россией

Нет полномочий

На прошлой неделе новоизбранный президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. В одном из первых своих выступлений он заявил, что вопрос мирных соглашений с РФ может быть вынесен на референдум. "Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности", – уточнил чиновник.

Слова нового главы АП жестко раскритиковали профильные юристы и эксперты. В Украине нет действующего закона о всеукраинском референдуме. Такой документ был принят еще во времена Виктора Януковича, но год назад его отменил Конституционный суд. Новый законопроект, разработанный под руководством экс-главы Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала, был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году. Но в сессионный зал документ не вынесен до сих пор.

Сопредседатель "Реанимационного пакета реформ" Юлия Кириченко уверена, что без закона никакой всеукраинский референдум провести нельзя. "Это как заявить, что мы будем проводить парламентские выборы без закона о выборах. Это просто невозможно. Можно разве что сделать псевдореферендум, как, например, Россия сделал в Крыму. Потому мне не совсем понятны такие заявления. Если президент хочет проводить референдум, то он должен был бы требовать от парламента соответствующий закон", – сказала РБК-Украина эксперт по конституционной реформе.

Еще один важный момент: Конституция четко определяет, что инициатива в вопросе проведения референдума должна исходить от народа, а не президента или его администрации. Глава государства или Верховная рада назначает референдум после обращения инициативной группы при условии сбора не менее трех миллионов подписей в двух третях областей Украины – не менее ста тысяч в каждой области.

На референдум не могут быть вынесены вопросы налогов, бюджета и амнистии. Но он обязателен при изменении территории страны после ратификации парламентом международного договора. К самому вопросу, который выносится на референдум, есть четкие требования Венецианской комиссии. Он должен быть однозначным, не манипулятивным и таким, на который можно дать ответ "да" или "нет".

Кириченко не исключает, что референдум попытаются провести в обход Конституции и парламента прямым президентским указом. Урегулировать процедуру таким образом в ходе избирательной кампании предлагала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "Тогда это инструмент, чтобы при помощи референдума выйти за рамки своей власти. Как правило это приводит к диктатуре", – уточнила сопредседатель РПР.

Согласно законопроекту "О всеукраинском референдуме", который находится на рассмотрении в парламенте, вопрос мирных соглашений с Россией выноситься на обсуждение не может. Причем документ закрепляет право негативного законодательного референдума по народной инициативе. То есть, граждане смогут наложить вето на принятый парламентом закон, если он не отражает их интересы.

"Такой вопрос как здесь – это консультативный референдум. Такой проводил Кучма. Там была популярная идея о уменьшении численности парламента до 300 депутатов. Народ поддержал и все, дальше это никуда не было имплементировано, потому что нужно было еще решение парламента для внесения изменений в Конституцию", – объяснила Кириченко.

Без профильного закона непонятен статус и последствия референдума, уверена координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. Она предполагает, что в команде Зеленского называют "референдумом" нерепрезентативные опросы общественного мнения в интернете или в партийных палатках на улице.

Классический референдум в плане процедуры имеет много общего с выборами. Вместо избиркомов собираются комиссии по референдуму, администрирует процесс ЦИК. Стоимость проведения референдума колеблется в районе миллиарда гривен. Айвазовская напомнила, что в бюджет на 2019 год эта сумма не заложена. В то же время любой другой опрос, кроме референдума, не может быть организован за счет госфинансов.

"Это подмена понятий. Опросы регулярно проводит и власть, и оппозиция. Потому эти заявления скорее свидетельствуют о непонимании того, что такое референдум. Разделить ответственность можно за счет референдума, а не опроса общественного мнения, которые проводят многие социологические компании на постоянной основе. Как можно переложить ответственность на граждан через социологический опрос? Это манипуляция", – уверена координатор ОПОРЫ.

Разделить ответственность

После резонанса, который последовал за предложением главы АП, идею с референдумом о мирных соглашениях с Россией прокомментировал и сам Владимир Зеленский. На встрече с общественными активистами в конце прошлой недели он отметил, что предложенный референдум не имеет законодательной инициативы. В итоге стороны все же нашли правильную формулировку и решили называть "референдум" опросом.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше. "Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", – уточнил глава государства.

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что первоочередным вопросом для своей команды он считает прекращение огня на Донбассе, без потери украинских территорий. Президент добавил, что "готов к диалогу", чтобы закончить войну. При этом три дня спустя на вопрос журналистов, состоятся ли переговоры с Россией, он ответил отрицательно.

Примечательно, что незадолго до смены руководства Генерального штаба оперативное командование "Север" получило распоряжение провести опрос бойцов об отношении к переговорам с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Позже приказ был отменен, а в Генштабе заявили об ошибке. Мол, планировали опросить гражданское население у линии фронта.

Политолог Владимир Фесенко уверен, что на данный момент мирных соглашений с РФ нет и не предвидится, потому вопрос референдума или опроса не стоит. Хотя саму идею он в общем оценивает позитивно, ведь это механизмы прямой демократии, о которых неоднократно говорил сам Зеленский и его команда.

"Ни в коем случае нельзя ставить размытые потенциально опасные формулировки, например, прямые переговоры с Донецком и Луганском, как предлагает Медведчук или некоторые пророссийские политики. Прежде чем проводить что-то подобное, нужно десять раз подумать и очень точно сформулировать о чем спрашивать", – уточнил политолог.

Если вопрос будет звучать: "Считаете ли вы, что нужно договариваться с Россией для того, чтобы прекратили убивать наших людей?", то большинство с этим согласится, но это будет манипуляция, уверена директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Это манипуляция для того, чтобы снять с себя ответственность. Мол, это не мы, это народ решил. Как народ решит мы не знаем, потому как неясно, как будет задаваться вопрос. Но о чем договариваться и где эти красные линии, которые нельзя переходить в любом случае – этого же в референдуме не будет. Потому, если вопрос будет задан таким образом, то в значительной степени это будет манипуляция", – отметила социолог.

Данные соцопросов показывают, что украинские граждане преимущественно готовы идти на уступки для окончания войны, но в культурно-образовательных темах, к примеру, в вопросе языка. Тогда как формирование полиции из экс-боевиков на оккупированных территориях, особый статус Донбасса в Конституции или право вето на решения Украины о ЕС и НАТО общество не поддерживает.

Бекешкина считает, что озвученный командой Зеленского вопрос достаточно добавить в опрос нескольких социологических служб и получить результат: "Даже сравнивать нельзя насколько это дешевле по сравнению с референдумом. Сейчас КМИС в начале июня собирает омнибус – сборник вопросов. Один вопрос стоит 260 долларов. То есть, абсолютно возможно получить результат за 260 долларов, не проводя референдум".

История с проведением референдума, хоть и вписывается в концепцию народовластия, может иметь весьма неожиданные последствия. В этой связи Фесенко напомнил о референдуме про выход Британии из Европейского союза.

Консультативные опросы через интернет должны проходить по четко выписанной процедуре и касаться определенного круга вопросов, во избежание эксцессов, считает политолог. К примеру, электронная петиция об отставке Зеленского набрала необходимые 25 тысяч голосов за сутки. Согласно закону, теперь президент должен рассмотреть ее и предоставить ответ в течении десяти рабочих дней. В АП всерьез петицию не восприняли. Андрей Богдан заявил, что "расценивает ее как шутку, возможно, даже смешную шутку".

"Не может 25 тысяч подписей под петицией быть значимыми по отношению к президенту, за которого проголосовали миллионы украинцев. Это хороший урок для них, что это не игра, а очень серьезные ответственные вещи. Когда будут разрабатывать механизмы прямой демократии, все эти риски нужно будет продумать. В том числе они будут касаться вопросов Донбасса и отношения к России", – отметил Фесенко.