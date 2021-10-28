У "Голоса" есть решение для уменьшения трудовой миграции, - Рудык

Такая безответственная политика приведет только к росту трудовой миграции и теневого бизнеса.

"Власти декларируют, что борются с олигархами. Так много сломанных копий было вокруг законопроекта №5599, так сильно пытались его принять. Но когда мы спросили министра финансов, сколько денег ожидает государственный бюджет на 2022 год от принятия этого так называемого "антиолигархического" закона? Они честно сказал: "ничего не ожидаем". Параллельно хотят принять так называемый "ресурсный" законопроект № 5600. Пытаются сказать, что этот также "антиолигархический", но на самом деле от этого "ресурсного" законопроекта с малого и среднего бизнеса взыщут 30 млрд грн в бюджет 2022 года", - отметила Кира Рудык.

Люди уезжают из страны, потому что есть более успешные соседи, напомнила депутат. Есть Польша, которая предлагает прекрасные условия, а в Украине вместо того, чтобы обеспечивать рост экономики и снижать налоги, только повышают их. Это приведет к тому, что люди еще активнее и массовее будут ехать или уйдут в тень, уверена Рудык. И тогда не будет и этих 30 млрд грн налогов, потому что люди просто не будут их платить.

"Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не ухудшать уже созданные коронавирусом вызовы, а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие будет заблокировано. План поддержки бизнеса предусматривает, на мой взгляд, несколько обязательных шагов. Я зарегистрировала законопроект, который перенаправляет 10 млрд гривен для поддержки бизнесов. Этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун", - отметила Кира Рудык.

По словам лидера партии, законопроект "Голоса" №5132, который зарегистрировали еще весной, предусматривает продление моратория на проверки предпринимателей. Ведь проверки - элемент давления на бизнес, который не приносит дополнительных средств в бюджет. Также необходимо освобождение от ЕСВ предприятий и предпринимателей, вынужденных ограничить свою работу во время локдаунов. И во избежание какой-либо дискриминации эта норма должна распространяться на всех, кого касаются правительственные ограничения.

"Также необходимо остановить попытки "фискальных террористов" принять вымогательный и откровенно вредный для украинцев законопроект №5600. Еще летом мы зарегистрировали альтернативный законопроект 5600-1, который гарантирует равные налоговые правила для всех и отменяет налоговые льготы для олигархического бизнеса и монополий.Налоги на доходы физических лиц и единый социальный взнос. Выступаем за снижение налога на труд с 41,5% до 35%. Потеряет ли от этого бюджет? Нет. Поскольку выход из тени зарплаты позволяет компенсировать все возможные расходы", - считает Рудык.

Кроме того, перевыполнение доходной части бюджета уже сейчас позволяет без потерь снижать налоговую нагрузку, а не увеличивать ее. Только поддержка людей дела позволит нам не только преодолеть последствия коронавируса, но и сформирует фундамент долгосрочного экономического развития и высокого уровня жизни украинцев.