"Голос" має рішення для зменшення трудової міграції, - Рудик

Така безвідповідальна політика призведе тільки до зросту трудової міграції та тіньового бізнесу.

"Влада декларує, що бореться з олігархами. Так багато зламаних списів було навколо законопроекту №5599, так сильно намагалися його прийняти. Але коли ми запитали міністра фінансів, скільки грошей очікує державний бюджет на 2022 рік від прийняття цього так званого "антиолігархічного" закону? Вони чесно сказали: "нічого не очікуємо". Паралельно хочуть прийняти так званий "ресурсний" законопроект №5600. Намагаються сказати, що цей також "антиолігархічний", але насправді від цього "ресурсного" законопроекту з малого і середнього бізнесу стягнуть 30 млрд грн в бюджет 2022 року", - наголосила Кіра Рудик.

Люди їдуть з країни, тому що є більш успішні сусіди, нагадала депутатка. Є Польща, яка пропонує прекрасні умови, а в Україні, замість того, щоб забезпечувати ріст економіки та знижувати податки, тільки підвищують їх. Це призведе до того, що люди ще активніше і ще масовіше будуть їхати або підуть в тінь, впевнена Рудик. І тоді не буде й цих 30 млрд грн податків, тому що люди просто не будуть їх сплачувати.

"Держава має виступити з послідовною та системною програмою підтримки економіки, не погіршувати вже створені коронавірусом виклики, а також розуміти, що без підтримки людей справи економічний розвиток буде заблоковано. План підтримки бізнесу передбачає, на мою думку, кілька обов'язкових кроків. Я зареєструвала законопроект, що перенаправляє 10 млрд гривень для підтримки бізнесів. Цього вистачить, щоб надати фінансування тим, чия справа може не пережити локдаун", - зазначила Кіра Рудик.

За словами лідера партії, законопроект "Голосу" №5132, який зареєстрували ще навесні, передбачає продовження мораторію на перевірки підприємців. Адже перевірки - елемент тиску на бізнес, який не приносить додаткових коштів до бюджету. Також необхідне звільнення від ЄСВ підприємств та підприємців, що вимушені обмежити свою роботу під час локдаунів. І щоб уникнути будь-якої дискримінації, ця норма має розповсюджуватися на всіх, кого стосуються урядові обмеження.

"Також необхідно зупинити спроби "фіскальних терористів" ухвалити здирницький та відверто шкідливий для українців законопроект №5600. Ще влітку ми зареєстрували альтернативний законопроект 5600-1, який гарантує рівні податкові правила для всіх і скасовує податкові пільги для олігархічного бізнесу та монополій. Ми закликаємо знизити податки на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Виступаємо за зниження податку на працю з 41,5% до 35%. Чи втратить від цього бюджет? Ні. Бо вихід з тіні заробітної плати дозволяє компенсувати усі можливі втрати", - вважає Кіра Рудик.

Крім того, перевиконання дохідної частини бюджету вже зараз дозволяє без втрат знижувати податкове навантаження, а не збільшувати його. Тільки підтримка людей справи дозволить нам не тільки подолати наслідки коронавірусу, а й сформує фундамент для довгострокового економічного розвитку та високого рівня життя українців.