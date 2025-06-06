Голос громад має значення: Зеленський закликав до публічного тиску на Росію

"Найвагоміше, що ми можемо досягти разом - це завершення війни достойним миром та створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити. І, будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що варто підтримувати дипломатію, політичний та економічний тиск.

"Будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії, їх режиму. Заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, для того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась. Відчувалась Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях. І чим більше міст і громад про це говорять, тим краще", - зазначив президент.

Водночас він зауважив, що треба зробити так, щоб самі росіяни були змушені шукати миру.

"Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. І, будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, але і в важливій політичній роботі заради миру", - підсумував Зеленський.