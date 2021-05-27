UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости Украины, - Рудык

Автор: РБК-Украина

Украина должна приложить максимум усилий, чтобы остановить достройку российского газопровода "Северный поток-2". Ведь этот проект является прямой угрозой энергетической безопасности Украины, оружием России в гибридной войне и дополнительным инструментом влияния на Европу.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Она убеждена, что украинские власти должны уделять значительно больше внимания противодействию России на энергетическом рынке, в частности вести переговоры с президентом США о наложении санкций на компании, привлеченные к проекту газопровода.

"В борьбе с Россией, в том числе в экономической и дипломатической войне нет мелочей. И вместо того, чтобы последовательно убеждать новую администрацию Белого дома в необходимости санкций против энергетических проектов Кремля, власть разрушала принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", который последовательно боролся с "Газпромом", - заявила Рудык.

Она подчеркнула, что партия "Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости страны.

"Безусловно, мы будем убеждать наших союзников в Соединенных Штатах и Европе в необходимости освободиться от энергетической зависимости от Кремля", - заявила Кира Рудык.

Напомним, недавно США отменили санкции, которые были наложены на оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом решении 20 мая официально объявили в Госдепе США.

Однако на следующий день США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Партия ГолосКира Рудик