"Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости Украины, - Рудык

Она убеждена, что украинские власти должны уделять значительно больше внимания противодействию России на энергетическом рынке, в частности вести переговоры с президентом США о наложении санкций на компании, привлеченные к проекту газопровода.

"В борьбе с Россией, в том числе в экономической и дипломатической войне нет мелочей. И вместо того, чтобы последовательно убеждать новую администрацию Белого дома в необходимости санкций против энергетических проектов Кремля, власть разрушала принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", который последовательно боролся с "Газпромом", - заявила Рудык.

Она подчеркнула, что партия "Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости страны.

"Безусловно, мы будем убеждать наших союзников в Соединенных Штатах и Европе в необходимости освободиться от энергетической зависимости от Кремля", - заявила Кира Рудык.