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"Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости Украины, - Рудык

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Киев, Четверг 27 мая 2021 16:10
"Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости Украины, - Рудык Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Украина должна приложить максимум усилий, чтобы остановить достройку российского газопровода "Северный поток-2". Ведь этот проект является прямой угрозой энергетической безопасности Украины, оружием России в гибридной войне и дополнительным инструментом влияния на Европу.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Она убеждена, что украинские власти должны уделять значительно больше внимания противодействию России на энергетическом рынке, в частности вести переговоры с президентом США о наложении санкций на компании, привлеченные к проекту газопровода.

"В борьбе с Россией, в том числе в экономической и дипломатической войне нет мелочей. И вместо того, чтобы последовательно убеждать новую администрацию Белого дома в необходимости санкций против энергетических проектов Кремля, власть разрушала принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", который последовательно боролся с "Газпромом", - заявила Рудык.

Она подчеркнула, что партия "Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости страны.

"Безусловно, мы будем убеждать наших союзников в Соединенных Штатах и Европе в необходимости освободиться от энергетической зависимости от Кремля", - заявила Кира Рудык.

Напомним, недавно США отменили санкции, которые были наложены на оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом решении 20 мая официально объявили в Госдепе США.

Однако на следующий день США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

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