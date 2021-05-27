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"Голос" працюватиме над забезпеченням енергетичної незалежності України, - Рудик

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Київ, Четвер 27 травня 2021 16:10
"Голос" працюватиме над забезпеченням енергетичної незалежності України, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Україна має докласти максимум зусиль, аби зупинити добудову російського газогону "Північний потік-2". Адже цей проект є прямою загрозою енергетичній безпеці України, зброєю Росії у гібридній війні і додатковим інструментом впливу на Європу.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.

Вона переконана, що українська влада мала приділяти значно більше уваги протидії Росії на енергетичному ринку, зокрема вести перемовини з президентом США щодо накладання санкцій на компанії, залучені до проекту газогону.

"У боротьбі з Росією, в тому числі в економічній та дипломатичній війні, немає дрібниць. І замість того, щоб послідовно переконувати нову адміністрацію Білого дому в необхідності санкцій проти енергетичних проектів Кремля, влада руйнувала принципи корпоративного управління у НАК "Нафтогаз", який послідовно боровся з "Газпромом", - заявила Рудик.

Вона наголосила, що партія "Голос" працюватиме над забезпеченням енергетичної незалежності країни.

"Безумовно, ми будемо переконувати наших союзників в Сполучених Штатах та Європі в необхідності звільнитися від енергетичної залежності від Кремля", - заявила Кіра Рудик.

Нагадаємо, нещодавно США скасували санкції, які були накладені на оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Про це рішення 20 травня офіційно оголосили в Держдепі США.

Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.

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