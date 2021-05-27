"Голос" працюватиме над забезпеченням енергетичної незалежності України, - Рудик

Україна має докласти максимум зусиль, аби зупинити добудову російського газогону "Північний потік-2" . Адже цей проект є прямою загрозою енергетичній безпеці України, зброєю Росії у гібридній війні і додатковим інструментом впливу на Європу.

Вона переконана, що українська влада мала приділяти значно більше уваги протидії Росії на енергетичному ринку, зокрема вести перемовини з президентом США щодо накладання санкцій на компанії, залучені до проекту газогону.

"У боротьбі з Росією, в тому числі в економічній та дипломатичній війні, немає дрібниць. І замість того, щоб послідовно переконувати нову адміністрацію Білого дому в необхідності санкцій проти енергетичних проектів Кремля, влада руйнувала принципи корпоративного управління у НАК "Нафтогаз", який послідовно боровся з "Газпромом", - заявила Рудик.

Вона наголосила, що партія "Голос" працюватиме над забезпеченням енергетичної незалежності країни.

"Безумовно, ми будемо переконувати наших союзників в Сполучених Штатах та Європі в необхідності звільнитися від енергетичної залежності від Кремля", - заявила Кіра Рудик.