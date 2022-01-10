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Гололедица и угроза схода лавин. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

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Киев, Понедельник 10 января 2022 08:15
Гололедица и угроза схода лавин. Синоптики предупредили о непогоде в Украине Фото: синоптики предупредили о непогоде в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине ожидается гололедица. Кроме того, в горах продолжает удерживаться угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Также 10 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине 10 января будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.

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