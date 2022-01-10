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Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня

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Понедельник 10 января 2022 06:00
Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня Фото: погода в Украине 10 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Погода в Украине 10 января будет облачной, а на Востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будет ожидаться облачная погода. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от 3 до -3:

  • на западе днем от -1 до -3, а ночью - от -4 до -6;
  • на севере днем от -1 до -3, а ночью - от -3 до -5;
  • на востоке днем от 0 до +3, а ночью - от 0 до -2;
  • на юге днем от +3 до +5, а ночью - от -1 до +1;
  • в центре днем от -1 до +1, а ночью - от 0 до -2.

Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня

Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня ожидается также облачная погода, однако без осадков. Днем температура будет колебаться от -1 до -3, а ночью - от -1 до -4.

Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня

Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредила о ухудшение погодных условий по всей стране.

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