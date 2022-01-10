Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня
Фото: погода в Украине 10 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине 10 января будет облачной, а на Востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня в Украине будет ожидаться облачная погода. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от 3 до -3:
- на западе днем от -1 до -3, а ночью - от -4 до -6;
- на севере днем от -1 до -3, а ночью - от -3 до -5;
- на востоке днем от 0 до +3, а ночью - от 0 до -2;
- на юге днем от +3 до +5, а ночью - от -1 до +1;
- в центре днем от -1 до +1, а ночью - от 0 до -2.
Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня ожидается также облачная погода, однако без осадков. Днем температура будет колебаться от -1 до -3, а ночью - от -1 до -4.
Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредила о ухудшение погодных условий по всей стране.