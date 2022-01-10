ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ожеледиця та загроза сходження лавин. Синоптики попередили про непогоду в Україні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 січня 2022 08:15
Ожеледиця та загроза сходження лавин. Синоптики попередили про непогоду в Україні Фото: синоптики попередили про непогоду в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в в Україні очікується ожеледиця. Крім того, в горах продовжує утримуватись загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у зв’язку зi снiгопадами на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Також 10 січня на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року