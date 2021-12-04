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Гололедица, дожди со снегом и местами мороз до -13: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 04 декабря 2021 07:00
Гололедица, дожди со снегом и местами мороз до -13: прогноз погоды на сегодня Фото: 4 декабря синоптики прогнозируют гололед, снег с дождем и местами до -13 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 декабря в восточных и южных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом в течение суток. На западе страны местами морозы ударят до -13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На остальных территориях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Только ночью в Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на дорогах гололедица.

Температура воздуха сегодня составит:

  • в северных областях днем от 0 до +2, ночью -3 -7 градусов;
  • на западе страны днем также от 0 до -2, а ночью ударят морозы от -3 до -13;
  • в восточных областях +3 +7 градусов днем, ночью от 0 до +6 градусов;
  • на юге страны днем от +3 до +8, ночью 0 +6 градусов;
  • в центральных областях от 0 до +2 днем, а ночью от +1 до -6 градусов.

Гололедица, дожди со снегом и местами мороз до -13: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице синоптики прогнозируют гололед, без осадков. Температура воздуха днем составит 0 +2 градусов, а ночью -4 -6 мороза.

Гололедица, дожди со снегом и местами мороз до -13: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине сегодня и завтра синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Водителей призывают быть осторожными и внимательными за рулем.

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