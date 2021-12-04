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Ожеледиця, дощі зі снігом та місцями мороз до -13: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 04 грудня 2021 07:00
Ожеледиця, дощі зі снігом та місцями мороз до -13: прогноз погоди на сьогодні Фото: 4 грудня синоптики прогнозують ожеледицю, сніг з дощем та місцями до -13 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 грудня у східних та південних областях України очікуються дощі з мокрим снігом протягом доби. На заході країни місцями морози вдарять до -13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На решті територій синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише вночі у Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській області очікується невеликий мокрий сніг, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря сьогодні становитиме:

  • у північних областях вдень від 0 до +2, вночі -3 -7 градусів;
  • на заході країни вдень також від 0 до -2, а вночі вдарять морози від -3 до -13;
  • у східних областях +3 +7 градусів вдень, вночі від 0 до +6 градусів;
  • на півдні країни вдень від +3 до +8, вночі 0 +6 градусів;
  • у центральних областях від 0 до +2 вдень, а вночі від +1 до -6 градусів.

Ожеледиця, дощі зі снігом та місцями мороз до -13: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці синоптики прогнозують ожеледицю, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 0 +2 градусів, а вночі -4 -6 морозу.

Ожеледиця, дощі зі снігом та місцями мороз до -13: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні сьогодні та завтра синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними та уважними за кермом.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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