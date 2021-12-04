Ожеледиця, дощі зі снігом та місцями мороз до -13: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 4 грудня у східних та південних областях України очікуються дощі з мокрим снігом протягом доби. На заході країни місцями морози вдарять до -13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
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На решті територій синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише вночі у Сумській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській області очікується невеликий мокрий сніг, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря сьогодні становитиме:
- у північних областях вдень від 0 до +2, вночі -3 -7 градусів;
- на заході країни вдень також від 0 до -2, а вночі вдарять морози від -3 до -13;
- у східних областях +3 +7 градусів вдень, вночі від 0 до +6 градусів;
- на півдні країни вдень від +3 до +8, вночі 0 +6 градусів;
- у центральних областях від 0 до +2 вдень, а вночі від +1 до -6 градусів.
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Сьогодні в столиці синоптики прогнозують ожеледицю, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 0 +2 градусів, а вночі -4 -6 морозу.
Нагадаємо, в Україні сьогодні та завтра синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Водіїв закликають бути обережними та уважними за кермом.