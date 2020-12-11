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Непогода в Киеве: самолеты отправляют в резервные аэропорты, рейсы отменяют

Автор: Даша Харченко

В связи со сложными погодными условиями в аэропорту "Борисполь" ряд рейсов совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета. В аэропорту "Киев" (Жуляны) отменили ряд рейсов.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает командир воздушного судна.

"Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта "Киев", были отменены рейсы в Дортмунд, Вильнюс и Запорожье.

Напомним, в Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло свыше 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице не зафиксировали.

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