Негода в Києві: літаки відправляють в резервні аеропорти, рейси скасовують

У зв'язку зі складними погодними умовами в аеропорту "Бориспіль" низка рейсів здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту. В аеропорту "Київ" (Жуляни) скасували низку рейсів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль".

Рішення чи скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає командир повітряного судна.

"Наразі Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює та постійно здійснює обробку перону, рубіжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Задіяно 15 одиниць техніки для забезпечення умов зльоту та посадки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією онлайн-табла аеропорту "Київ", були скасовані рейси в Дортмунд, Вільнюс і Запоріжжя.

Нагадаємо, у Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці не зафіксували.