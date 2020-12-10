В Киеве из-за гололеда на дорогах произошло более 120 аварий

Фото: гололедица в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло более 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице пока не зафиксировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.

"Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет", - отметил Голобородько.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, сразу две ДТП произошли на улице Василия Липковского. Там троллейбус столкнулся с маршруткой и маршрутка столкнулась с грузовиком "Укрпочты".

Одразу дві ДТП на вулиці Василя Липківського сталися у 15 метрах одна від одної: 1. Тролейбус VS маршрутка 2. Маршрутка VS вантажівка Укрпошти. На щастя, обійшлося без травмованих. Posted by Киев Оперативный on Thursday, December 10, 2020

По состоянию на сейчас, по данным сервиса Google Maps, в Киеве уменьшилось количество пробок.

Напомним, сегодня вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

Также РБК-Украина писало, что из-за гололеда Киев сковали пробки. Из-за осложнения погодных условий весь город остановился.