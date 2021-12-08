ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гололед и ДТП на дорогах: Киев вечером остановился в пробках

Новина українською →
Киев, Среда 08 декабря 2021 18:00
Гололед и ДТП на дорогах: Киев вечером остановился в пробках Фото: пробки в Киеве образовались 8 декабря (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 8 декабря в Киеве из-за гололеда и аварий на главных дорогах столицы образовались пробки. По данным полиции, в столице произошло более 100 ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Правый берег

Пробки образовались на проспекте Победы и Степана Бандеры, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкая, Михаила Бойчука, Большой Житомирской, Владимирской, Льва Толстого.

Затруднено движение транспорта в сторону левого берега на мосту Патона, Метро, Северном и южных мостах. Также пробки образовались на некоторых участках Большой Окружной дороги.

Левый берег

Пробки образовались на Броварском проспекте, улице Братиславской, бульваре Перова, а также проспекте Николая Бажана в районе станции метро "Бориспольская".

Гололед и ДТП на дорогах: Киев вечером остановился в пробкахфото: Карта пробок в Киеве вечером 8 декабря (google.com/maps)

Напомним, 8 декабря в Киеве из-за гололедицы на дорогах ввели оперативное положение для общественного транспорта.

Отметим, сегодня в Киеве мокрый снег и дождь, а на дорогах гололедица.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП
NEWS
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины