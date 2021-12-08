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Из-за гололедицы в Киеве произошло уже более 100 ДТП

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Киев, Среда 08 декабря 2021 18:01
Из-за гололедицы в Киеве произошло уже более 100 ДТП Фото: в Киеве много ДТП из-за гололедицы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за гололедицы в Киеве сегодня, 8 декабря, произошло уже более дорожно-транспортных происшествий. Водителей призывают быть внимательнее не дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции в Киеве.

Сообщается, что состоянию на 16:00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о ДТП. Причем гололедица ожидается и завтра, 9 декабря.

Во избежание опасных ситуаций и травматизма водителям рекомендуется:

  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию
  • отказаться от рискованных маневров на дорогах
  • снижать скорость до минимума возле пешеходных переходов

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева возле Офиса президента дерево упало на автомобиль и перекрыло дорогу.

Также из-за гололедицы в столице сегодня был сбой в работе общественного транспорта.

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