Ожеледь і ДТП на дорогах: Київ ввечері зупинився в заторах
Увечері 8 грудня у Києві через ожеледицю та аварії на головних дорогах столиці утворилися пробки. За даними поліції, у столиці сталося понад 100 ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.
Правий берег
Затори утворилися на проспекті Перемоги та Степана Бандери, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицька, Михайла Бойчука, Великій Житомирській, Володимирській, Льва Толстого.
Ускладнено рух транспорту в бік лівого берега на мосту Патона, Метро, Північному і південних мостах. Також затори утворилися на деяких ділянках Великої Окружної дороги.
Лівий берег
Затори утворилися на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, бульварі Перова, а також проспекті Миколи Бажана в районі станції метро "Бориспільська".
фото: Карта заторів у Києві ввечері 8 грудня (google.com/maps)