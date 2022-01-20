Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве завтра прогнозируют непогоду
По прогнозу синоптиков, 21 января в Киеве на дорогах будет гололедица. Также обещают ветренную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.
Так, завтра в столице ожидается на дорогах гололедица. Днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Жителям Киева рекомендуют плотно закрывать окна дома, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть-чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Напомним, 20 января Украину накрыл циклон - снежит и снова немного усилился ветер. На дорогах страны местами сохраняется гололедица.