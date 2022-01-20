Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве завтра прогнозируют непогоду

По прогнозу синоптиков, 21 января в Киеве на дорогах будет гололедица. Также обещают ветренную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева .

Так, завтра в столице ожидается на дорогах гололедица. Днем ​​порывы ветра достигнут 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Жителям Киева рекомендуют плотно закрывать окна дома, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам: