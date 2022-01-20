Ожеледиця на дорогах і сильний вітер: у Києві завтра прогнозують негоду
За прогнозом синоптиків, 21 січня в Києві на дорогах буде ожеледиця. Також обіцяють вітряну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.
Так, завтра у столиці очікується на дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру сягнуть 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Жителям Києва рекомендують щільно закривати вікна вдома, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- при погіршенні погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю - спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматись на ногах;
- будьте уважні і на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
Нагадаємо, 20 січня Україну накрив циклон - сніг і знову трохи посилився вітер. На дорогах країни подекуди зберігається ожеледиця.