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Ожеледиця на дорогах і сильний вітер: у Києві завтра прогнозують негоду

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Київ, Четвер 20 січня 2022 14:11
Ожеледиця на дорогах і сильний вітер: у Києві завтра прогнозують негоду Фото: у Києві 21 січня буде ожеледиця і вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

За прогнозом синоптиків, 21 січня в Києві на дорогах буде ожеледиця. Також обіцяють вітряну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.

Так, завтра у столиці очікується на дорогах ожеледиця. Вдень пориви вітру сягнуть 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Жителям Києва рекомендують щільно закривати вікна вдома, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • при погіршенні погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю - спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматись на ногах;
  • будьте уважні і на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Нагадаємо, 20 січня Україну накрив циклон - сніг і знову трохи посилився вітер. На дорогах країни подекуди зберігається ожеледиця.

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