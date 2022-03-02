Много людей считает, что у Путина проблемы со здоровьем, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у Владимира Путина есть серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Данилова в прямом эфире телеканала РАДА.
"Подавляющее большинство российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем.
То, что сейчас происходит и есть следствие этого процесса. Мы видим, когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но, когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", - сказал секретарь СНБО.
"Если враг думает, что мы будем только защищаться, то он глубоко ошибается. Мы будем действовать так, как считаем необходимым", - подчеркнул Данилов.
Также секретарь СНБО напомнил, что Горловка – это Украина и мы просто забираем свое.
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