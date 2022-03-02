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Много людей считает, что у Путина проблемы со здоровьем, - Данилов

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Среда 02 марта 2022 22:52
Много людей считает, что у Путина проблемы со здоровьем, - Данилов Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у Владимира Путина есть серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Данилова в прямом эфире телеканала РАДА.

"Подавляющее большинство российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем.

То, что сейчас происходит и есть следствие этого процесса. Мы видим, когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но, когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", - сказал секретарь СНБО.

"Если враг думает, что мы будем только защищаться, то он глубоко ошибается. Мы будем действовать так, как считаем необходимым", - подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО напомнил, что Горловка – это Украина и мы просто забираем свое.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может нанести удар по объектам в Беларуси – если будет принято такое решение.

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