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Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен

Новости » Общество    26.03.2019 - 16:41
Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен
Фото: Павел Гриб (twitter.com Glavcom_LIFE)

Украинцу необходимо дополнительное медобследование и операция

Объявления голодовки украинским политзаключенным Павлом Грибом угрожает его жизни, ведь политзаключенный находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Она подчеркнула, что украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и дальнейшая хирургическая операция.

"Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, которые подтверждают тяжелое состояние Павла, к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что неоказание необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что в очередной раз призвала Москалькову вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи.

Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен

РБК-Украина писало, что украинский политзаключенный Павел Гриб 25 марта написал официальное заявление о начале голодовки, его готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО.

Напомним, Павлу Грибу в п'пятницу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". После оглашения приговора украинец заявил о начале голодовки. В то же время он имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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